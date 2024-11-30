Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil değil

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Savaş ve Düzen: Değişen Dünya'da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eden Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu.

Orta Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, "Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir." ifadesini kullandı.

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Fidan, öte yandan, tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyerek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.



"YENİ BİR GÖÇ DALGASINI TETİKLEYECEK HİÇBİR AKSİYONA GİRİŞMEYİZ"

Halep'le ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol oynuyor. Türkiye sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor" dedi.

SOYKIRIM SUÇLARININ TAKİPÇİSİYİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı tutuklama kararı hakkında "Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, "Gazze krizinin temel nedeni, İsrail'in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez" vurgusu yaptı.



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