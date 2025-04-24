Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olamayacak

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara’da bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından kameraların karşına geçti ve gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak, bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin iki devletli çözümü savunduğunu kaydeden Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Fidan, konuşmasında Türk dünyası ile ilişkilerin Ankara için önemine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz."

Haberin Devamı

EİDE: BATI'DAKİ BİRÇOK MEVKİDAŞIM HATA YAPIYOR



Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise Gazze'deki durumu değerlendirdi ve "Başkalarının sessizliği beni endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşım net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik bir hata yapıyor" ifadelerini kullandı.