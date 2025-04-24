×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olamayacak

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Norveç Dışişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olamayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 13:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara’da bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından kameraların karşına geçti ve gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada, Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak, bölgede ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin iki devletli çözümü savunduğunu kaydeden Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Fidan, konuşmasında Türk dünyası ile ilişkilerin Ankara için önemine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz."

Haberin Devamı

EİDE: BATI'DAKİ BİRÇOK MEVKİDAŞIM HATA YAPIYOR

Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise Gazze'deki durumu değerlendirdi ve "Başkalarının sessizliği beni endişelendiriyor. Batı'daki birçok mevkidaşım net biçimde görüşlerini ortaya koymayarak kritik bir hata yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Norveç Dışişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!