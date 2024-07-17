Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile görüştü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Niamey’de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Fidan’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar eşlik ediyor.





HAKAN FİDAN NİJER BAŞBAKANI ZEİNE İLE ORTAK ÇALIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’de başkent Niamey’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.