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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Dışişleri#Nijer
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 16:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Niamey’de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bakan Fidan’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri Bakanı Sangare ile görüştü

HAKAN FİDAN NİJER BAŞBAKANI ZEİNE İLE ORTAK ÇALIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’de başkent Niamey’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

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#Hakan Fidan#Dışişleri#Nijer

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