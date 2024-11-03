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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit

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#Hakan Fidan#Netanyahu#İsrail
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 14:51

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı ortak basın toplantısında, "Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik" 

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#Hakan Fidan#Netanyahu#İsrail

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