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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi

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#Hakan Fidan#Bangladeş#Khalilur Rahman
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 09:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e resmi ziyaretinde Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsrail'in Filistin'de çözümü engellemek için bütün bölgeyi savaş alanına çevirdiğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile görüştü.

İki isim görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş yeni bir döneme girmiştir ve Türkiye bunun destekleyicisi olmuştur. Sayın meslektaşım Rahman göreve seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır.

Yoğun temas trafiği ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte. Değerli kardeşim de açıklamasında ifade ettiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Köklü ortaklığımızı derinleştirme ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz.

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Bangladeş Küresel Güney'in güçlü bir sesi. Bugün değerli kardeşimle beraber mülteci kamplarına gideceğiz. Ayrıca TİKA, AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi kurumlarımızın faaliyetlerini yerinde izleme şansımız olacak. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu hükümeti bölgeyi savaş alanına çevirdi

'ÇATIŞMALARIN YAYILMA EĞİLİMİ GÖSTERMESİ DERİN ENDİŞE KAYNAĞI'

Mevcut çatışmaların tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için endişe kaynağı. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını temenni ediyoruz. Hürmüz'd eseyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi küresel ekonomi ve enerji güvenliği bakımından zorunluluk tesis etmektedir.

Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırmış durumdayız. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyoruz ve bu çabalara destek vermeyi sürdürüyoruz. Ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplum savaşın sona erdirilmesi için çalışmalı. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.

(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti Filsitin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir."

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#Hakan Fidan#Bangladeş#Khalilur Rahman

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