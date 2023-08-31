Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basına poz vermelerinin ardından görüşmeye geçti.



Bakan Lavrov ikili görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, “Bugünkü görüşme isabetli bir görüşme olacak. Sayın Hakan Fidan’ı Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum. Çok ciddi bir görev üstlendiniz ve bu anlamda dış politikamıza büyük bir ivme kazandıracak. Liderlerimiz en kısa sürede yüz yüze bir görüşme yapacak ve biz de sizinle bu konuyu değerlendireceğiz. Hem ikili formatta hem diğer formatlarda bölgesel meseleleri ele alacağız. Sürekli olarak temas halinde bulunmamız gerekiyor ve bugünkü toplantımızın çok verimli olacağına eminim. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan üst düzey görüşmenin hazırlıklarını ele alacağız” dedi.

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"CUMHURBAŞKANLARIMIZIN YAPACAĞI GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIRLIK NİTELİĞİNDE OLACAK"



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Lavrov’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Geçmişte birçok kez ziyaret ettiğim Moskova’yı bu kez Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ediyorum. Sayın bakan ile uzun yıllara dayanan tanışıklığımız var. Bugünkü gündemimiz kendisinin de ifade ettiği gibi yoğun. İkili konular, bölgesel ve küresel meseleleri detay şekilde ele alacağız. Esasen ikili istişarelerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yakında Soçi’de yapacağı görüşmeler için hazırlık niteliğinde olacak. Karadeniz girişiminin canlandırılması ve savaşın adil bir barışla sonlandırılması gündemimizde olacak. Ayrıca Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bir takım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz” ifadelerini kullandı.