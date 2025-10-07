×
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 15:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik plan ve bu plana ilişkin yürütülen müzakere süreci ele alındı.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı." denildi. 

