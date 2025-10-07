Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik plan ve bu plana ilişkin yürütülen müzakere süreci ele alındı.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı." denildi.