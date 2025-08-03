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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

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#Hakan Fidan#Bedir Abdulati#Ateşkes Müzakereleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 16:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

GAZZELİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİNE KARŞI NET MESAJ

Dışişleri Bakanı Fidan, 1 Temmuz'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüşmesinde, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.

Hamas heyeti görüşmede, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkati çekmişti.

Bakan Fidan da İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini dile getirmişti.

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Fidan, İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Türkiye'nin, müzakerelerin devam etmesini desteklediğini ve dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin devletini her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığına dikkat çekmişti.

Fidan ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğini vurgulamıştı.

 

 

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#Hakan Fidan#Bedir Abdulati#Ateşkes Müzakereleri

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