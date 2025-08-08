Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'ı ziyaret edecek: Gazze için diplomasi devrede

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor. Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire’yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul’da 20-21 Haziran'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde, ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ

Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD’nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılacağı toplantıda, Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması, işgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunun vurgulanması, New York’ta 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen, Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans’ın çıktılarının değerlendirilmesi ve Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE YÜZÜNCÜ YIL

Türkiye ile Mısır arasında ilişkiler her düzeydeki temas ve ziyaretlerle güçleniyor. 2025 yılı iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümüne tekabül ediyor.

Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ikinci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK’nın ilk toplantısı Ankara’da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır’daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.

Türkiye ve Mısır İİT-AL Gazze Temas Grubu başta olmak üzere, Gazze konusunda iş birliği ve diyaloğunu sürdürüyor. Türkiye, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasında da Mısır’la yakın eş güdüm içinde hareket ediyor.

Türkiye, Mısır’ın Gazze’nin yeniden inşasına yönelik kapsamlı planına, 7 Mart 2025 tarihinde Cidde’de düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü toplantısı çerçevesinde de destek vermişti.