Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'daki zirveye katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 2 Mart 2025 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Londra'daki toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil edeceğini belirtti.

Toplantının, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan diplomasi trafiğinin bir parçası olarak öne çıktığı ifade edildi.

LONDRA'DAKİ TOPLANTIDA GÜNDEM MADDELERİ

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Londra'daki toplantıda öne çıkması beklenen konular şu şekilde:

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere odaklı son girişimleri de dahil olmak üzere, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuların ele alınması ve Türkiye'nin sürece sağlayabileceği katkıların aktarılması,

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin çabalarının vurgulanması,

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğinin teyit edilmesi,

2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de benzer bir rol üstlenmeye hazır olduğunun altının çizilmesi,

Bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refah ve istikrarın sağlanmasının tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğinin vurgulanması.

TÜRKİYE'NİN YOĞUN DİPLOMASİ FAALİYETLERİ

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl bir çözümle sonuçlanması için son dönemde yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Savaşın sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat 2025 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Türkiye'de ağırladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 20 Şubat'ta Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi ve 24 Şubat'ta Ankara'da yapılan görüşmede de Lavrov'la temaslarını sürdürdü.

Ayrıca, Fidan, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'dan sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimleri ele aldı.

GENİŞ KATILIM BEKLENİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya gibi ülkelerin yanı sıra NATO ve AB temsilcileri de davet edildi.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Şubat 2025'te Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla yaptığı doğrudan temaslar ve 18 Şubat'ta Riyad'da ABD ile Rusya Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Avrupa'da başlayan diplomasi sürecinin bir devamı niteliğinde.

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Fransa, bu süreçte önemli bir rol oynayarak, 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya ile (Weimar Üçlüsü) İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 17 Şubat'ta Paris'te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte'yi bir araya getirdi.

Londra'daki toplantı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve Avrupa güvenliğinin sağlanmasına yönelik atılacak adımların ele alınacağı önemli bir zirve olarak öne çıkıyor.