Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakanlar görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında konuşuyor.



"EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"



Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Savaşın neden olduğu yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bu savaş küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları da olumsuz şekilde etkilemekte. Bu çok boyutlu krizin artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak ilk günden bu yana savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekledik. Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra tarafları İstanbul’da Barış Masası etrafında ilk kez bir araya getirmiştik. Karadeniz Tahıl Girişimini başarıyla hayata geçirdik. Daha sonra da tarafları barışa ulaştıracak diplomatik çabalarımızı sürdürdük.



Bugün savaş 4. yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD’nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerle ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız. Ayrıca Karadeniz’de serbest sefer güvenliği sağlanması konusundaki çabalarımızı da sürdüreceğiz.



Hayata geçirilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır. Nihai hedefimiz iki komşumuz arasında kalıcı barışın sağlanmasıdır



SURİYE



Suriye'de son 3 ayda yaşananlar umut verici. Suriye halkı 60 yıllık zulüm rejimine son verdi. Şimdi de komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı ve müreffeh bir ülke kurmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak bu süreçte de Suriye halkının yanında olacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz



Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz."



LAVROV'UN AÇIKLAMALARI



Lavrov ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde.



Sayın Fidan ile saatlerce müzakerelerde bulunduk. Son görüşmemiz G20 toplantıları çerçevesindeydi. Enerji ve finans sektöründe işbirliğimizi, ulaşımda ve turizm sektöründe işbirliğini konuştuk.

Akkuyu'daki nükleer santral konusunda da görüşmeler gerçekleştirdik. En hızlı şekilde bu reaktörlerin devreye girmesi için çalışıyoruz. Çalışmalar 24 saat devam ediyor. Türk akım gibi boru hatları için güvenliği konuştuk.



Riyad’daki görüşmelerde farklı görüşler ortaya çıktı. ABD’li ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz. Rusya ve ABD arasında görüşme hakkında bilgi verdim. "

SORU CEVAP



Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve Zelenski'nin açıklamaları



Lavrov: Biz pozisyonumuz değiştirmedik. (Zelenski) Fikirleri sık sık değişiyor, Avrupa ülkelerinin de fikirleri sık sık değişiyor. ABD'nin konumu ve görüşü tutarlı.



Askeri harekat, müzakerelerde bizi tatmin eden bir sonuç ortaya çıktığında durabilir



ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Güvenlik garantilerinden bahsedecek olursak bunun nasıl olacağı yazılmıştı, Ukrayna bizzat kendisi de formülize etmişti ama Batı bunu yasakladı. Biz İstanbul'da bulunduk, anlaşma imzalanacakken Boris Johnson bunu engelledi. Biz anlaşmayı imzalamaya üç sene önce hazırdık.



Hakan Fidan: Türkiye'nin elinden geleni yaptığını görüyoruz. Son günlerde yapılan görüşmelerde gündeme gelen güvenlik garantilerini biz de yakından takip ediyoruz. Şu anda konuşmaları görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye hızlandırıcı, kolaylaştırıcı her türlü rolü oynamaya hazırdır. Amacımız bu savaşın bir an önce sona ermesi.