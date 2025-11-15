×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin 42'inci yıl dönümünü kutladı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 13:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Fidan, yaptığı paylaşımda "Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümünü kutlayan paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, paylaşımında KKTC ile Türkiye'nin bağlarının süreceğinin altını çizdi ve iki devletli çözüme işaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türklerinin büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yıl dönümü kutlu olsun! Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir. Çözüm, Ada’daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir. Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz."

