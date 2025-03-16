Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, toplantıda, Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu toplantı hiçbir surette “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” veya “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımıyor.

Toplantıda, taraflar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.



BAKAN FİDAN'IN KKTC ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Fidan son olarak 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde KKTC’yi ziyaret ederek, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti.

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Fidan, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin KKTC’yle

dayanışmasını ve işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini,Ada’da iki devletli çözümün tek gerçekçi çözüm yolu olduğunu ve Türkiye’nin bu çözüme yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

15 EKİM 2024 TARİHLİ AKŞAM YEMEĞİ

15 Ekim 2024 tarihinde New York’ta BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis’in katılımıyla bir gayriresmi akşam yemeği gerçekleştirilmişti.

Söz konusu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Genel Sekreteri Sözcülüğü tarafından yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki eski Şahsi Temsilci’nin çalışmalarına da atıfla, taraflar

arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda bir ortak zemin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirilmişti.

15 Ekim 2024 tarihli akşam yemeğinde ayrıca, izleyen dönemde BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Ada’daki iki lider, Anavatanların Dışişleri Bakanları ve üçüncü Garantör devlet Birleşik Krallık’ın bakan düzeyinin

altındaki katılımıyla, bir “genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı” düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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KIBRIS MESELESİ

Cenevre’de 27-29 Nisan 2021’de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini

açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yeni vizyonunu (iki devletli çözüm) ortaya koymuştu.

Türkiye'nin tam destek verdiği söz konusu vizyon çerçevesinde,

-Yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada’ya çözüm getiremediği,

-Ada’da halihazırda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu,

-Kıbrıs meselesine Ada’nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 77., 78. ve 79.BM Genel Kurulu’na hitaplarında, uluslararası topluma KKTC’nin bir an önce tanınması yönünde çağrılarda bulunmuştu.