Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı.

Bakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha’da görüştü.



Bakan Fidan'ın, görüşmenin ardından Katarlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşuyor;



"Ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeyde. Bu ilişkinin bölgenin barışına, refahına ve ekonomisine kattığı olumlu hususları herkes görüyor. Bunu daha da ileri götürmemiz gerekli. En son elimizde olan konu Suriye meselesi.



Suriye halkının yönetimini eline alması ve geçiş sürecine bizler komşu ülkeler nasıl yardımcı oluruz bu konuda iletişim halindeyiz. Ülkenin yeniden inşasında ihtiyacı olan konular konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Suriye'nin acil sorunlarına acil çözümler için beraber çalışıyoruz. Uluslararası yaptırımların kalkması önemli. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörle mücadele önemli. "





