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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in saldırıları bir an önce durmalı

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 13:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda "Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz" açıklaması yaptı. "İsrail'in saldırıları bir an önce durmalı" ifadesini kullanan Bakan Fidan, "Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. 

Bakan Fidan, "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

"İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalı. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz"

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Antalya

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