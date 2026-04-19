Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Haberin Devamı

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen ADF Youth Talk oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasına ve dünyada yaşanan son gelişmelere ilişkin konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Birçok farklı program ve içerikte kapsamlı bir programı hep birlikte icra ettik. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, karar alıcıları ve uzmanları aynı çatı altında dinleme fırsatımız oldu. Bu yıl 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı. Cumhurbaşkanımız forum kapsamında verimli temaslarda bulundular.

Bizler de çok sayıda mevkidaşımız ve uluslararası kurum temsilcileriyle temaslarda bulunduk. Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bölgemizin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik.

Haberin Devamı

Afrika kıtasına bu yıl da özel bir önem veriyoruz. Güvenlik ile kalkınma arasındaki kritik bağlantıyı değerlendirdik. Bugün de Afrika konulu bir etkinliğimiz var. Burada da Afrikalı kardeşlerimizle bir araya gelme imkanımız olacak.

Forumumuzda diplomasiyi geleneksel sınırlarından çıkarıp yarının dünyasını şekillendirecek alanlara taşıdık.

Kültürel diplomasi alanında düzenlenen etkinlikler forumumuzun çok katmanlı yapısını tamamlayan anlamlı oturumlardan biri oldu. Yarının gerçek sahiplerini de ihmal etmedik. ADF Gençlik oturumu kapsamında gençlerle bir araya gelme imkanımız olacak.

Diplomasinin tüm imkanlarından istifade ederek işbirliğimizi çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Kritik başlıklarda arabulucu rolü üstlenmeye aynı azimle devam edeceğiz. Türkiye'nin diplomasi alanındaki gücü önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek.

Katılımcılara ve emek verenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

'BİZ İSRAİL GİBİ DEĞİLİZ'

Pakistan-Türkiye-Mısır-Suudi Arabistan dörtlü toplantısının üçüncüsünü yaptık. Bizim, bölgenin olması gereken işbirliği imkanlarını kullanmadığı için potansiyelini gerçekleştiremediği tespitimiz var.

Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan'la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Dışarıdan kurtarıcı beklemeye devam ederse bölge bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecek.

Gazze konusunda ise: Gazze barış kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze soykırımını durdurmaya yönelik çabalarımız geride bıraktığımız süreç içerisinde nerede, bununla ilgili çok detaylı tartışmaları ele aldık.

Haberin Devamı

Bölge ülkeleri bir araya gelip sorunlara sahip çıkmak zorunda. Bu bizim için yaşamsal bir gereklilik. Bunun için gerekli vizyonun olduğuna biz inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade ve vizyon var.

Bölgede birçok sıkıntı var. Bu sıkıntıların ortaya çıkardığı bölge ülkeleri arasındaki güveni zedeleyen bütün denklemleri ortadan kaldırmak için arayış içindeyiz.

Hürmüz Boğazı ile ilgili şu anda karışık bir durum var. Zaman zaman kısmi bloke etmelerin olduğu yönünde beyanlar var. Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz.

İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğuyla süren müzakerelere elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği ortada. Her iki taraf da ciddi bir samimiyetle görüşmelere devam ediyorlar. Devam etme iradeleri var. Ateşkesten bütün dünya bir rahatlama içinde. Ben savaşan tarafların da bunun bilincinde olduğunu görüyorum. Bütün aktörler savaşın tekrar başlamaması için endişelerini bize iletiyorlar.

Haberin Devamı

Tarafların belli konularda tartışma içinde olduklarını biliyoruz. Gelmeden önce Pakistan tarafıyla önemli bir görüşme yaptım, atmamız adımların ne olması gerektiği kapsamında.

Umudumuz tarafların dünya kamuoyunun yaptığı baskı neticesinde ateşkes süresini uzatmaları. Yeni bir uzatmaya ihtiyaç olacak. ben o konuda iyimserim. Büyük ölçüde müzakerelerin tamamlandığını görüyoruz ancak kritik 1-2 konuda görüş ayrılıkları devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın baştan beri ortaya koyduğu dış politikanın "pattern"i beli. Her bölgede barışı ve istikrarı önceleyen bir duruşumuz var ki bunun üzerine kalkınma ve refahı inşa edebilelim.

Haberin Devamı

'İSRAİL FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR... ENGELLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Maalesef Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Son aylarda İsrail işgaliyle karşı karşıya kalması ve 1 milyondan fazla insanın evinden olması, yetmiyormuş gibi İsrail'in Gazze'de uyguladığı işgal politikalarını burada da uygulamaya başladığını görüyoruz. Bölge istikrarını çok ciddi etkileyecek bir işgaldir bu. İsrail fırsattan istifade olayı oldu-bittiye getirmeye çalışıyor. Bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız.

(İsrail-Yunanistan-GKRY ittifakı) Bu ittifaklar oluşturulurken kimse bize güvence vermedi. Bu ittifakın ruhunu tanımlayan beyanlar var. Bu işbirliği ruhunu biz rahatsız etmek istemedik. Ama o toplantıda İsrail Başbakanı'nın söylediği şeyler var. Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir işbirliği anlaşması imzalayan kimse yok.

Söylemiyorlar ama bölgedeki bütün Müslüman ülkeler bu gelişmelerden endişeli. Ortada realiteler var, gerçekler var bölge ülkelerinin endişeleri var. Türkiye kendisini koruyacak güçte ama bölgede daha zayıf durumda olup bu ittifaka endişeyle bakanlar var.

İsrail'in asli niyeti olan Gazze'yi ister insanlarını öldürerek ister sürerek, insansızlaştırmaya yönelik politikasının değişmediğini herkes biliyor. Uluslararası toplum, diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak bunu engelleme yolunda çok ciddi bir çaba ortaya koyuyor. İsrail yayılmacılığı sorunu dünyanın bir sorunu haline gelmiştir. Ben bu konuda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum çünkü bir araya geldiğimiz bütün aktörler bu yönde görüş bildirdi.

ABD VE İRAN ARASINDA MÜZAKERELER SÜRECEK Mİ?

Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. Kimse savaşın tekrar başlamasını istemiyor. Bazı ülkeler deklare etmiyor ama birçok ülkenin bütçesinde şimdiden telafi edilemez sıkıntı getirmiş durumda. Ben tarafların barış müzakerelerine devam etmek için ateşkesin uzatılması konusunda bir problem görmemeleri gerektiğini düşünüyorum.

Belki de inşallah daha iyimser bir senaryo olur. O zamana kadar müzakerelerin ana hattı tamamlanmış olabilir.

KÖRFEZ TİCARETİNDE TÜRKİYE VE SURİYE'NİN ROLÜ ARTACAK MI?

Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'nın bu forum vesilesiyle yaptığı görüşmelerde de defaatle gündeme geldi; Suriye dikkat ederseniz şu son krizde istikrar ve sükunet içinde kalan ender ülkelerden biri oldu. Sadece halkın ihtiyaçlarını giderme konusunda çabalarını artırma gayreti gösterdi. Bu Suriye'den beklenen örnek davranıştı. Bu istikrara, barışa, kalkınmaya yol açan bir strateji.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber uzun zamandır ertelenen bazı bağlantısallık projeleri var; Körfez'deki enerji kaynaklarının Suriye ve Türkiye üzerinden uluslararası pazara çıkması ya da bölgeye gelen malların Suriye-Türkiye hattı üzerinden gidebilmesi de önemli. Demir yolu şu anda önceliğimiz. Kimsenin terörü beslemekten söz ettiği yok. Bu, bölge ülkelerinin sergilediği örnek bir davranış. Türkiye bu konuda öncü bir rol oynuyor."