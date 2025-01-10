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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile görüştü

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Albares
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanyol mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 15:59

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İspanya Dışişleri Jose Manuel Albares ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi.

Ayrıca, insani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımlar ele alındı. Görüşmede, Gazze'deki son durum da değerlendirildi.

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Albares

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