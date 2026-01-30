Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran'ın huzuru bölge için önemli

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Arakçi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Arakçi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük. Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir.PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

Haberin Devamı

İRAN YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin tekrar başlaması hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran yönelik yaptırımların kaldırılmasın ve İran'ın uluslararası ekonomik sistem ile bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm muhataplarımıza, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Sayın cumhurbaşkanımız da Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve İran iki önemli aktör. İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu buradan tekrar ediyoruz ve bunun işe yarayacağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları barış masasına davet ediyoruz.

Haberin Devamı

İSRAİL İSTİKRARA ZARAR VERİYOR

Öte yandan İsrail'in, ABD'yi İran'a askeri saldırı düzenleme ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail'in bu çabaları, bölgemizin kırılgan istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımakta. ABD yönetiminin sağ duyulu davranarak buna müsade etmeyeceğini düşünüyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmiştir. Planın ikinci aşamaya geçmesinde ülkemiz ciddi katkı sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte de aktif şekilde rol alacağız. Barış Kurulu mekanizmalarında yer almaktayız. Gazze'deki temel hedeflemiz belli. Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmelidir. Gazze'nin sınırları değiştirilmemelidir. Gazze'de yeniden imar, Gazzeliler için gerçekleştirilmelidir.

Haberin Devamı

GERÇEK BİR ENTEGRASYON SURİYE'NİN YARARINA

Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin karşısında durmaktayız. Şam yönetimi ile mutabakata varıldığını duyduk. Bu mutabakatı incelemekteyiz. Gerçek bir entegrasyon Suriye'nin yararınadır. Cezaevlerindeki tutukluların da Irak'a taşınması büyük önem taşımakta"

"SİYONİZMİN SAVAŞ ÇIKARMA ARZULARI HİÇ BİTMİYOR"

Bakan Fidan'ın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arakçi, İstanbul'daki basın toplantısında şöyle konuştu:

"Ocak ayında yaşanan terör olayları İsrail tarafından yönetildi ve Türk makamları her zaman bizim yanımızda oldular. Bölgemizdeki olaylar, bölgemiz dışındaki güçlerin gayriresmi müdahalesi ile gerçekleşiyor. Böylece bölgedeki ülkeleri zafiyete sürüklemeye çalışıyorlar, onları bir savaş sürecine sokarak kendi emellerine ulaşmak istiyor. Siyonizmin savaş çıkarma arzuları hiç bitmiyor. Bütün bölgeleri ilhak etmeye çalışıyor. Bu durum bölgedeki bütün ülkeler tarafından anlaşılmaktadır. ABD'nin de sınırsız desteğini almaktadır. Siyonizmin planlarını boşa çıkaracak her türlü plana da kucak açarız.

Haberin Devamı

ABD İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ

İran hiçbir zaman dikteyi kabul etmez. ABD hiçbir zaman müzakerelerde iyi niyet göstermemiştir. İran ise bu rağmen bütün diplomatik süreçlere hazırdır. Mantıklı, insanflı, meşru müzakere sürecinden yanayız İran, nükleer silah peşinde hiçbir zaman olmamıştır ve bu konuda müzakere masasına hazırız. Bu müzakereler, karşılık güven nezdinde olursa biz devam etmeye hazırız. ABD'nin tutumunda çok net bir şekilde çelişkiler mevcut. Bu durum bariz bir şekilde görülmektedir ancak ABD için askeri saldırı seçenekler arasında değil. Haziran ayında askeri saldırıyı denediler ve amaçlarına ulaşamadılar. Bu nedenle bir kez daha tehdit etmeye başladılar. Haziran ayında hezimete uğradılar. Yine aynısını tecrübe etmek isterlerse aynı sonuçla karşılaşacaklar. Müzakere konusunda ABD hükümeti bizden defalarca talepte bulundu. Ancak müzakereye tehdit ile başlanmaz. Önce tehditlerini bir kenara bırakmaları gerekiyor. 'Adil ve insaflı bir müzakere' demişlerdi. Bu yaklaşım ile gelirlerse İran diplomasiyi bir kenara bırakmayacak.

Haberin Devamı

SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ

Suriye'deki Siyonizm etkilerinin sona ermesinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin istikrarı bölgede istikrar sağlayacaktır."

BİR AN ÖNCE GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ

Türkiye ile Gazze konusunda da hemfikiriz. Bir an önce Gazze'deki soykırımın sona ermesini istiyoruz. Türkiye'ye, Gazze'de barışı sağlama çabalarından dolayı minnettarız. Türkiye bu konuda çok emek verdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Fidan'a çok teşekkür ediyoruz.

DEVRİM MUHAFIZLARI OLMASAYDI AVRUPA SOKAKLARINDA DEAŞ İLE MÜCADELE EDİYOR OLACAKLARDI

Avrupa'nın stratejik hataları var. Hem hesaplamalarda hem de başka konularda stratejik hatalar yaptılar. Maalesef Avrupa Birliği, düşüşe yönelik bir kurum bir örgüt haline gelmiştir. Uluslararası arenadaki rolünü kaybetmiştir. AB, kendi menfaatlerini bile net olarak göremior ve net olarak algılayamıyor. Devrim Muhafızları olmasaydı DEAŞ ile ya da diğer terör grupları ile mücadele edemeyeceklerdi ve Avrupa sokaklarında DEAŞ ve diğer terör grupları ile mücadele ediyor olacaklardı. Avrupalılar kendilerine yapılanın kıymetini bilmiyorlar. Devrim Muhafızları, dünyayı terör örgütlerinden kurtarmıştır. AB yakın zamanda yaptığı hatanın farkına varacaktır. Duygusal davranmak yerine akıllı ve mantıklı davranmaları daha doğru olacaktır"