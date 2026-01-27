Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran’ı ikinci Venezuela’ya çevirmeyin

Haberin Devamı

Bakan Fidan, sunucu Hadley Gamble’ın “ABD’nin İran’a müdahalesi ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Amerikalı dostlarıma şunu söylerim: ‘Bunu ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin’” ifadeleriyle yanıt verdi. İran’ın halihazırda büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çeken Bakan Fidan, “İran zaten büyük baskı altında. Yaptırımlar halkı zorluyor. İran müzakereye hazır ama onurunu kaybetmeyeceği bir yol bulunmalı. Köşeye sıkıştırıldığını hissederse en kötü senaryoya hazırlanır” ifadelerini kullandı.

‘AB ZİHNİYET DEĞİŞTİRMEZSE ÜYELİK OLMAZ’

Bakan Fidan Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Türkiye’nin Avrupa ile her zamankinden daha fazla ortak noktası bulunduğunu ifade eden Bakan Fidan, Türkiye’ye karşı “zihniyet” değişimi yaşanmadığı sürece üyeliğin olmayacağını söyledi. AB’nin “uluslarüstü bir kurum olmayı başardığını ancak uygarlıklar üstü bir yapı haline gelemediğini” belirten Fidan, “Kimlik siyaseti izliyorlar çünkü bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait olarak görüyorlar” diye konuştu.

ANKARA’DA HAMAS HEYETİ İLE ‘İKİNCİ AŞAMA’YI GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile dün Ankara’da görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Hamas heyetiyle görüşmesinde; Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Diğer yandan Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için Türkiye’nin çabalarının kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, İsrail Başbakanı Netanyahu ile dün görüşmüş, Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ikinci aşamasının değerlendirildiğini açıklamıştı. Witkoff yaptığı açıklamada, görüşmede, ABD ve İsrail’in yakın işbirliği içinde birlikte ilerlettiği Başkan Trump’ın Gazze için Barış Planı’nın ikinci aşamasındaki ilerleme ve uygulama planlamasının yanı sıra daha geniş bölgesel konuların ele alındığını bildirmişti.