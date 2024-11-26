Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez

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Hakan Fidan, Portekiz'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı açılışında konuştu.

Başta Orta Doğu olmak üzere süregelen savaşlar nedeniyle uluslararası sistemin son derece parçalandığı bu dönemde Medeniyetler İttifakı'nın vizyonunun her cephede artan saldırılara maruz kaldığını belirten Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu açılış oturumunda Orta Doğu'da devam eden soykırımla ilgili endişelerini dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Fidan, bu endişeleri bir kez daha yinelemek istediğini kaydederek, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa bu durum, Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. İşte bu nedenle böylesine kritik bir dönemde İttifak'ın mesajlarının net şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek sesle konuşması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifak'ımız daha güçlü, daha görünür, diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunlara işaret etmekte daha etkili olmalıdır" diye konuştu.

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Dostlar Grubu üyeleri olarak herkesi İttifak'ın vizyonunun çok taraflı ve ulusal platformlarda sahiplenilmesini güçlendirmeye teşvik ettiğini dile getiren Fidan, İttifak'ın bölgesel forumlarının yeniden canlandırılmasının değerlendirilebileceğini örneğini verdi.

Fidan, bu forumların geçmişte başarılı olduğunu ve belirli bölgeleri yakından ilgilendiren konuların tartışılmasında ilerleme kaydedilmesini sağladığını hatırlatarak, İttifak'ın yeterli mali kaynaklarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İttifak'ın daha istikrarlı ve sağlam mali yapıya ihtiyacı olduğuna işaret eden Fidan, "Destek vermek, geleceğimize, barışa ve uyuma yapılan bir yatırım olacaktır. Bu anlayışla Türkiye, İttifak'a olan güçlü desteğini sürdürecektir ve sizlerden de aynı desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİLİK VE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI GÜÇLÜ BİR TOPLULUK OLUŞTURDUK"

2025'te Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Fidan, "Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk. Yükselen güvensizlik, yanlış algılar ve nefret dalgasına karşı tek insanlığı savunduk" ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldaki kararlılığın uluslararası toplumda da yankı bularak destek gördüğünü belirterek, İttifak'ın BM sistemi içindeki görünürlüğünün ve etkinliğinin güçlendiğini söyledi.

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İttifak'ın misyonunun bileşenleri arasında "Gelecek Paktı'nda yer alan kültürler arası diyalog, ara buluculuk, aşırıcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi çeşitli referanslar"ın yer aldığını dile getiren Fidan, "İttifak'ın ağının ve erişim alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi özellikle dikkat çekicidir." dedi.

Fidan, 2021'de Cenevre ofisinin açılmasının ardından İstanbul'da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisinin kurulması yönünde de çalışıldığını ifade ederek, İttifak'ın projeler aracılığıyla her gün insanlara ulaştığını ve barışçıl, kapsayıcı bir dünya için sahada fark yarattığını vurguladı.

İttifak'ın İslamofobi ile mücadelede tedbirlerin uygulanması konusunda önemli görevler içerdiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

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"İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi olarak atanan Büyükelçi (Mehmet) Paçacı da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla bu konuda güçlü bir işbirliği görmeyi umuyoruz."