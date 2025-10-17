Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de yolun başındayız

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara’da görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Alman mevkidalı Wadephul ortak basının toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurarak başladı. Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını kaydetti.

Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:



"Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin dar siyasi hesaplarına hapsolmuş önyargılı tutumunu bir kenara bırakmasını bekliyoruz. İki müttefik olarak ülkelerimizin Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren konulara yakın çalışmaya önem veriyoruz. Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlanması konusunu görüştük. Vize konusunda sorunlar giderilmedi. Almanya'nın aldığı kolaylaştırıcı adımları çok kıymetli buluyoruz. Bu çerçevede imkan ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayisi alanında kısıtlamaların değil ortak projelerin gündemde olduğunu görüyoruz. Değerli mevkidaşım bu yönde atılan adımları söyledi. Almanya'nın son dönemde bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizin SAFE mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirmesi de kritik bir öneme haizdir. AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında güncel olarak Gazze gelmekte. İki taraf olarak da Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesini, savaşın kalıcı olarak durmasını beklediğimizi teyit ettik. Aynı zamanda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır. Gazze'deki ateşkesin bozulmaması gerektiği, bu konuda atılması gereken adımların gereken uluslararası iş birliğinin ortaya konması gerektiği konusunda da hemfikiriz. Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili sorunlarda ortaya koyacağı her türlü yapıcı adımın çok büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır. Özellikle bu çerçevede adı geçen 'görev gücü, barış kurulu veya uluslararası istikrar gücü' gibi şu anda tam altı doldurmamış konuların hayata geçtikçe içinde yer alma konusunda Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) tarafından ortaya konan tam bir irade var.

GAZZE'YE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gazze'de tesis edilen ateşkesin hemen ardından yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı olarak bir Büyükelçimizi İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirdik. Bu Büyükelçimiz aynı zamanda geçmişte AFAD Başkanlığı da yapmıştı, Sayın Mehmet Güllüoğlu. Kendisi şu anda görevine başlamış durumda. Amacımız koordinatörümüz vasıtasıyla arazide faaliyet gösteren yardım kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın diplomasiyle olan, diğer devletlerle olan, bizlerle olan aradaki koordinasyonunu bu arkadaşımızın sağlaması. Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu’nun kurulmasıdır.

ŞAM - SDG ENTEGRASYONUNU TAKİP EDİYORUZ

Görüşmelerimiz kapsamında Suriye’deki durumu da ele alıyoruz. Suriye Hükümeti’nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, Suriye Hükûmeti’nin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkân tanınması gerekmektedir.

UKRAYNA SAVAŞINI ELE ALDIK



Ukrayna’da devam eden savaşı ve muhtemel barış senaryolarını değerlendirdik. Nasıl bir ateşkesin hayata geçirilebileceği, tarafların beklentileri ve önerileri doğrultusunda çatışmanın sona erdirilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. Koalisyonun yürüttüğü çalışmaları da gündeme getirdik. Bu koalisyonun Ukrayna’nın uzun vadeli istikrarına nasıl katkı sağlayabileceğini inceledik. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması ve savaşın son bulması, Avrupa’da ve başka bölgelerde çatışmaların yayılmaması son derece önemlidir. Çünkü artık sadece her iki taraf değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisi, dünya ekonomisi ve bizler de başta enerji sorunu olmak üzere çok büyük negatif etkiler altında kaldık."

"TÜRKİYE'NİN ATEŞKESTE PAYI BÜYÜK"

Bakan Fidan'ın ardından konuşan Alman Bakan Wadephul, "Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Wadephul, Gazze'de sağlanan ateşkeste Türkiye'nin payının büyük olduğunu belirterek, "Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı." dedi.

SORU-CEVAP

RUSYA-UKRAYNA

"Trump bugün Sayın Zelenski ile görüşüyor, sonra Putin ile görüşüp bir resim ortaya çıkaracak. Biz de ayrı ayrı görüşmeler yaptık hem de tarafları bir araya getirdik. Rusya ve Ukrayna'yı 3 kez buluşturduk, taraflar bu sayede birbirini daha iyi anladı. Bu konuda iyimseriz. Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

İsrail tarafından bazı ifadeler duyuyoruz, bunlar endişe verici. Hamas'ın enkaz altında kalan cesetleri çıkarma konusundaki yetersizliği bahane gösterip ateşkesi bozacak mı bu konuda endişeler var. kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi lazım. Liderler Mısır'da sadece anlaşma imzalamadı, orada bir araya gelerek bundan sonra atılacak adımların ne olması konusunda önemli tartışmalarda bulundular. Bundan sonra restorasyonla ilgili atılacak adımlar var. Umarız uluslararası toplum harekete geçer anca önce insani engellerin bir an önce aşılması lazım. Salgın hastalık endişeleri var, gıda ve ilaçların gitmediği yönünde raporlar var."

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE İLİŞKİN SÜREÇ

Atılması gereken adımlar var. Her iki tarafa da düşen sorumluluklar var. Bugün yakın geçmişimizden ders çıkararak artık Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir bakış açısıyla bir bütünleşme sağlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın iradesi tam, hükümet olarak elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız. AB'nin Türkiye'nin üyeliği konusundaki çekincesi olmadığını niyet bazında ifade etmesi gerekiyor.