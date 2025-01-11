Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile görüştü

Haberin Devamı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE KONULU TOPLANTIYA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 12 Ocak 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek olan Suriye konulu toplantıya katılacaktır" denildi.