×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Jean-Noel Barrot#Türkiye-Fransa İlişkileri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 12:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye ve Fransa arasında köklü geçmişe dayanan siyasi ilişkiler, zengin kültürel ve toplumsal etkileşim, NATO çerçevesindeki müttefiklik ile enerji, ekonomi ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli işbirliği imkanları sağlıyor.

Türkiye-Fransa ikili ilişkileri yapıcı gündem ve düzenli üst düzey temasların sürdürülmesi anlayışı doğrultusunda ilerlerken Fidan, Fransa'ya son resmi ziyaretini 2 Nisan 2025'te yaptı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidandan ABDnin İrana saldıracağı iddialarına ilişkin açıklamaDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'nin İran'a saldıracağı iddialarına ilişkin açıklamaHaberi görüntüle

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ise Türkiye'ye son olarak 14-15 Mayıs 2025'te Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında gelmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği istikrarlı şekilde gelişirken 2024'te 22,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2025'te 24 milyar dolar düzeyine çıktı.

Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görürken ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı sağlıyor.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüştüDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Jean-Noel Barrot#Türkiye-Fransa İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!