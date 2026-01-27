Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Haberin Devamı

Fidan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile görüştü.

Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

TÜRKİYE VE FRANSA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Türkiye ve Fransa arasında köklü geçmişe dayanan siyasi ilişkiler, zengin kültürel ve toplumsal etkileşim, NATO çerçevesindeki müttefiklik ile enerji, ekonomi ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli işbirliği imkanları sağlıyor.

Türkiye-Fransa ikili ilişkileri yapıcı gündem ve düzenli üst düzey temasların sürdürülmesi anlayışı doğrultusunda ilerlerken Fidan, Fransa'ya son resmi ziyaretini 2 Nisan 2025'te yaptı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ise Türkiye'ye son olarak 14-15 Mayıs 2025'te Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında gelmişti.

Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği istikrarlı şekilde gelişirken 2024'te 22,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2025'te 24 milyar dolar düzeyine çıktı.

Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görürken ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı sağlıyor.