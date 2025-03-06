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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times'a konuştu: Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Financial Times#NATO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Timesa konuştu: Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere merkezli Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." ifadesini kullanarak Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

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Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eylemlerine ilişkin, "Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı." görüşünü paylaşan Fidan, NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

OK YAYDAN ÇIKTI VE GERİ DÖNDÜRMENİN YOLU YOK

Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Timesa konuştu: Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok

İSRAİL'E TEPKİ: AÇIK BİR PROVOKASYON

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Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin, "Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz." görüşünü paylaştı.

Fidan, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin "Türkiye'nin yeminli düşmanı" olduğuna dikkati çekerek, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Şam'daki yönetime terör örgütü PKK/YPG meselesinin çözülmesi konusunda "şans verilmek istendiğini" belirten Fidan, Ankara'nın gerekirse PKK/YPG'nin kontrol ettiği ve terör örgütü DEAŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini kaydetti.

Fidan, durumun istihbarat ve hava gücü meselesi olduğuna işaret ederek "Dolayısıyla biz, Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Hakan Fidan#Financial Times#NATO

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