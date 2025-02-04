Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistinliler yurdundan kovulamaz

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bakanlıkta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Fidan'ın Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:

"Her geçen gün ilişkilerimiz kuvvetleniyor. 2025 yılı ile ilişkilerimiz 100. yılına giriyor. Kurumlarımız tarafından yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Ticaret hacmimiz 9 milyar dolara ulaştı. Çeşitli alanlarda süren işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.

Bölgedeki sorunlarımızla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin'deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze'deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır'a teşekkür borçluyuz. Katar ve diğer ülkeler ile beraber Mısır yoğun çaba gösterdi. Pazar günü Doha'da Hamas büro üyeleriyle görüştüm. Hamas ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var.

Haberin Devamı

"NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR"

Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatmasının önüne geçilmelidir. Mısır, Gazze'ye yardım konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Bu fikir sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz. Filistinlilerin, Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhude olduğunu bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı ve Mısır ile bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyorum. Batı Şeria'da ise süren saldırılara bir an önce son verilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

"SURİYE'DE İSTİKRAR İÇİN TERÖR BİTMELİ"

Suriye'nin istikrarlı ve huzur dolu bir ülkeye dönüşmesi hepimizin çıkarına olacaktır. Geçiş sürecinin kapsayıcı olması ve hukukun üstünlüğü temelinde ilerleyebilmesi için Suriye'nin yeni yönetimine destek sağlanması önem taşımakta. Suriye'deki istikrarın ön koşulu ülkenin terörden arındırılmasıdır. DAEŞ ve PKK/YPG terör örgütleri Suriye'ye yönelik en önemli iki tehdit kaynağıdır. Suriye'nin normal bir ülkeye dönüşmesi için tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Böylesi bir dönemde terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçla Suriye'ye komşu ülkelerin DAEŞ'e karşı beraber çalışabileceğini düşünüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki yönetimin terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'YE GELECEK FİLİSTİNLİLER



Türkiye, Filistin'de devam eden barış görüşmesine muazzam bir destek vermiştir. Devam eden soykırımın son bulması gerekiyordu. Her türlü desteği verdik. 2011 yılında Hamas ile İsrail anlaşmaya varılmış 1000 Filistinli'nin bazılarının Filistin topraklarında kalmaması şartı koşulmuştu. Şimdi yine 15 Filistinli, Kahire üzerinden Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin insanlık dramını sona erdirmek amacıyla taşıdığı iyi niyetin daha sonra Türkiye aleyhine propaganda aracına dönüşmesi konusunda uyarıyorum. Bazı siyonist çevrelerin bu propagandaları gerçekleştirmesini kabul etmiyoruz. Yaptığımız insani destek ve barış çabalarına yardımdır."

Haberin Devamı

"TRUMP'IN TEKLİFİ TARİH BİLMEMEKTİR"

Trump'ın sürgün teklifine sonuna kadar karşıyız. İki devletli çözüm ile barışı savunurken aksi teklif ile gelmek tarih bilmemektir. Bu teklifte ısrar edilmesi savaşı körüklemektir. Gelecek nesillere savaş, yıkım, kin bırakacak projelerden vazgeçilmesi gerekmektedir."