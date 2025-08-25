Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz

×
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e karşı "güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç olduğunu ve Tel Aviv'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Filistin'in tanınmasıyla ilgili sağladığımız momentumu sürdürmeliyiz. Gazze'nin de Arap-İslam planının ertesi gününe hazırlanması için elimizden geleni yapmalıyız. 

İsrail'in saldırıları Filistin'le durmayacaktır. Sıklıkla yasa dışı bir biçimde Netanyahu rejiminin Suriye'ye, Lübnan'a ve İran'a gerçekleştirdiği saldırılar, çok daha geniş ve çok daha sinsi bir gündemin bütün bölgemizin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasını beraberinde getireceğini düşünüyoruz.

Eğer durdurulmazsa bu devlet Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bu anlamda kararlı olmalıyız. Filistin halkı inşallah özgürlük, barış ve adalete en kısa zamanda kavuşacaktır."

İİT'NİN GÜNDEMİ GAZZE

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edeceğini kaydetmişti.

Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle yapılıyor.

