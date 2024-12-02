Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Esad rejimi siyasi sürece girmedi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı, görüşmenin ardından basın açıklaması düzenledi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Esad rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığını söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir." dedi.

"İÇ SAVAŞIN TIRMANMASINI İSTEMİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. İlgili kurumlarımız gece gündüz takip ediyor. Son 13 yıldır evrilen bir mesele. 13 yılın muhasebesini yaparak yeni dönemde nasıl adımlar atılabilir hesabını yaptık. İç savaşın Astana süreciyle durdurulması çok önemli bir başarıydı. Türkiye, Rusya ve İran’ın bu süreçte çok büyük payı var. Muhalefet ve rejim bu çerçeveyi takip etti. Cumhurbaşkanımız son olarak bu sorunun diyalogla çözülmesinin altını çizdi. Yakın zamanda tekrar Astana sürecini hayata geçireceğiz." açıklaması yaptı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İç savaşın tırmanmasını istemiyoruz. Şehirlerin yıkılmasını ve insanların yerinden edilmesini istemiyoruz. Tam tersi insanların mülteci akımının durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli." dedi.

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"TÜRKİYE VE İRAN TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem de ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini belirtti.

"Türkiye ve İran teröre karşı işbirliğini sürdürecek" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hem PKK hem de uzantılarına karşı İran ve Türkiye arasında bir görüş birliği olduğunu söyledi.

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"GAZZE’DEKİ SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da varılan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması emrini umut verici olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şöyle konuştu:

"Gazze’deki soykırım devam ediyor. Netanyahu hükümeti insani yardımı engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze’yi unutmamalıdır. UCM’nin tutuklama kararı umut vericidir"