Paris'te 'Gazze' toplantısı... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’nın ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı’nın uygulanmasına ilişkin toplantıya katıldı.

Fidan, toplantının ardından Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye’nin en başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde muazzam bir uluslararası çaba ortaya koyduğunu belirten Fidan, "2 senedir devam eden Gazze’deki soykırımın durması için dün bir umut ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, planın ilk aşamasının büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Anlaşmanın ilk aşamasının 4 ana hedefi var. Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. İsrail'in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda" diye konuştu.

Gazze'de Türkiye'nin Görev Gücü içinde yer almasıyla ilgili olarak Fidan, “Türkiye ve Katar'dan oluşan bir ekip yer alacak. Her iki taraf, Filistin ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek. Anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulamasında kendine düşen görevleri yapacak. Hemen önceden tanımlanan görevlendirme yok. Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik cevaplar bulunması için bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek” açıklamasında bulundu.