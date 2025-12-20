×
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı… Miami’de Gazze zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili dün Miami’de kritik bir görüşme gerçekleşti.

Ekim ayında varılan anlaşmanın bir sonraki aşamasının ele alındığı mini zirvede Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşme, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen sahadaki ihlallerin sürdüğü bir dönemde yapıldı. Washington ve arabulucu ülkelerin hem İsrail’in hem de Hamas’ın anlaşmanın mevcut durumunu sürdürmeyi tercih ettiğini ve ilerleme konusunda isteksiz davrandığını değerlendirdiği aktarılırken toplantıda, taraflara eşgüdümlü baskı uygulanması seçenekleri ele alındığı belirtildi.

HAMAS’TAN ‘İHLALE KARŞI ÇIKIN’ ÇAĞRISI

Miami’deki zirve öncesi açıklamalarda bulunan Hamas siyasi büro üyesi Basim Naim, görüşmelerin, İsrail’in ateşkesi “ihlal etmesine” son vermesiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi. Hamas yetkilisi, “Filistinliler arabuluculardan İsrail saldırganlığına son vermesini, tüm ihlalleri ve aykırılıkları durdurmalarını ve İsrail’i Şarm el-Şeyh anlaşmasının gereklerine uymaya zorlamasını bekliyor” ifadesini kullandı.

İKİNCİ AŞAMADA NE OLACAK

Gazze anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında Hamas’ın Gazze üzerindeki kontrolünü bırakması, askeri altyapısını tasfiye etmesi ve bölgede uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılması öngörülüyor. Bununla birlikte Gazze’de Barış Kurulu oluşturulması, Filistinli teknokratlardan oluşan bir yönetimin kurulması da planlanıyor. Ayrıca İsrail’in Gazze’den çekilme sürecini ilerletmesi ve sınır geçişlerine yönelik adımlar atması bekleniyor. El Cezire’ye göre İsrail güçleri ateşkes sürecinde Gazze’ye yönelik saldırılarını ve insani yardım kısıtlamalarını zaman zaman sürdürürken, bölgede insani durum kırılganlığını koruyor.

 

 

