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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çinli mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Çin Dışişleri Bakanı#İsrail-İran Çatışması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çinli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 14:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ile Gazze'deki durumu telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.

Gazze'deki durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan, Gazze'deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti.

Her iki bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğini vurgularken, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı.

Görüşmede, ayrıca ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi.

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#Hakan Fidan#Çin Dışişleri Bakanı#İsrail-İran Çatışması

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