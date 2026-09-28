Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

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Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki etkinliklerin hemen ardından BAE'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini belirten Fidan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bakan Fidan, görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."