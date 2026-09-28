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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’de... Gündem Körfez’in güvenliği, Gazze ve Hürmüz

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#Hakan Fidan#BAE#Hürmüz Boğazı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’de... Gündem Körfez’in güvenliği, Gazze ve Hürmüz
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek. Ziyarette, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantısına yönelik hazırlıkların yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınacak. Fidan’ın görüşmelerde, Türkiye’nin Körfez’deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan BAE’yle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor.

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BÖLGESEL SAHİPLENME VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan’ın görüşmelerde, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu nedenle bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine vurgu yapılması öngörülüyor. Fidan’ın ayrıca, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen’in, Ortadoğu’nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

GAZZE VE LÜBNAN GÜNDEMİ

Görüşmelerde Gazze’deki gelişmelerin de ele alınması ve Fidan’ın, Gazze’de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan’ın ayrıca, işgalci İsrail’in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulaması bekleniyor. 

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#Hakan Fidan#BAE#Hürmüz Boğazı

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