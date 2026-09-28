Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’de... Gündem Körfez’in güvenliği, Gazze ve Hürmüz

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BÖLGESEL SAHİPLENME VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan’ın görüşmelerde, bölgeye dışarıdan müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bu nedenle bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine vurgu yapılması öngörülüyor. Fidan’ın ayrıca, barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen’in, Ortadoğu’nun güvenliği bakımından da kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

GAZZE VE LÜBNAN GÜNDEMİ

Görüşmelerde Gazze’deki gelişmelerin de ele alınması ve Fidan’ın, Gazze’de vakit kaybedilmeksizin Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan’ın ayrıca, işgalci İsrail’in saldırıları karşısında, Gazze ve Lübnan’da ateşkesin korunması ve kalıcı hale getirilmesini teminen, uluslararası toplumun kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini vurgulaması bekleniyor.