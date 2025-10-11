×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Azerbaycan#Gazze
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 17:40

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durum ve Gazze anlaşması ile ilgili konular görüşüldü.

Haberin Devamı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı. Türkiye'nin söz konusu önemli anlaşmadaki başarılı arabuluculuk çabalarının Azerbaycan tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, karşılıklı ilgi duyulan ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Gözden KaçmasınYunanistan basını bu gelişmeyi konuşuyor Almanya Türkiye için harekete geçti: Vetoyu kaldırınYunanistan basını bu gelişmeyi konuşuyor! Almanya Türkiye için harekete geçti: Vetoyu kaldırınHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... Tam bağımsızlık hedefinin parçasıİsrail basınında çarpıcı Türkiye analizi: Bölgesel dinamikler baştan yazılacak... 'Tam bağımsızlık hedefinin parçası'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#Azerbaycan#Gazze

BAKMADAN GEÇME!