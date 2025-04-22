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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

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#Avrupa Konseyi#Hakan Fidan#Alain Berset
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 14:32

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya geldi.

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fidan-Berset görüşmesinde Türkiye - Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

Bakan Fidan görüşmede Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı ve Genel Sekreter Berset’in kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere verilen desteğe dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi’nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

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#Avrupa Konseyi#Hakan Fidan#Alain Berset

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