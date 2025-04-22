Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fidan-Berset görüşmesinde Türkiye - Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konuları ele alındı.



Bakan Fidan görüşmede Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı ve Genel Sekreter Berset’in kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere verilen desteğe dikkat çekti.Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi’nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.