Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkesten memnunuz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan ile iş birliği, bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Azerbaycanla ortaklığımız zamandan ve koşullardan bağımsızdır. Bu bir duruştur. Kader birliğidir. Bu anlayışla Karabağ’daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan’ın yanında durduk. Azerbaycan’da en zor günlerimizde hep Türkiye’nin yanındaydı. Devletlerimizin de halklarımızın da asla tereddüttü olmadı. Tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda birbirimizin yanında durduk" ifadelerinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşması şöyle devam etti:

"İlişkilerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından imzalanan Şuşa beyannamesiyle müttefiklik seviyesine yükselmişti. İttifakımızı daha da yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın tespit ettiği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiği ortada. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz de önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan Avrupa’nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede orta koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Kar- Nahçıvan demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Iğdır- Nahçıvan Doğal gaz boru hattı projesi ise enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Elektrik bağlantısallığı da büyük önem taşımaktadır”

"GÜNEY KAFKASYA'DAKİ BARIŞ HERKESİN ÇIKARINADIR"

Bugün yaptığımız görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meselelere dair de görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya dair bilgilendirildik. Azerbaycan’ın haklı endişelerini anlıyoruz. Güney Kafkasya’da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır. Görüşmelerimizde Rusya- Ukrayna savaşını da ele aldık. İlk günden bu yana savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdik.

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"GÜÇLÜ AZERBAYCAN GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Azerbaycan ve Türkiye bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirmektedir. Artık bu kapasiteye ve güce sahibiz. COP29’da Azerbaycan’ın ortaya koyduğu kabiliyet her şeyin üstündedir. İş birliğimizi farklı coğrafyalarda üçlü ve dörtlü formatlarda somut projelerle dönüştürmek istiyoruz. Kıymetli kardeşim Bayramov Azerbaycan’ın Şam’daki Büyükelçiliğini faaliyete geçirtmek istediklerini belirtti. Tabi ki biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. 29 Ocak’ta da Türkiye- Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri Ulaştırma ve Ticaret Bakanları 2’nci Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştireceğiz. Güçlü Türkiye Güçlü Azerbaycan’dır, Güçlü Azerbaycan Güçlü Türkiye’dir.

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"GAZZE'DEKİ ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız. 15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivillerin, çocukların, gazetecilerin ayrım gözetmeksizin katledilmesi, ne kadar insani değer varsa hepsinin yerle bir olmasına sebep oldu. Umuyoruz ki bundan sonra ateşkes devam eder. İnsani yardımların Gazze'nin her tarafında ulaştırılmasına izin verilir. 2 milyon insanın uygun koşullara dönmesi önemli. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. İki devletli çözümü hızla hayata geçirip, normalleşmeyi sağlarız. Bazılarının istemediği iki devletli çözüm gerçekleşmediği müddetçe hem İsrail için hem de Filistin için güvenliğin tahsis edilemeyeceği açık."