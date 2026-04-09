Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün, ikili ilişkilerimizin konuları arasında bölgemizdeki sıcak günleri değerlendirme imkanı yer aldı. Türkiye olarak bu durum bizi, bölgemizde eşgüdümlü olmamızı gerekli kılıyor. Kalıcı istikrarın tesisi amacıyla, yoğun gayretlerimizi kararlılıkla ilerletiyoruz.



Bölgemiz, 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte yakın tarihinin en ciddi sınamalarından biri ile karşı karşıya kalmıştır. Küresel ölçekte ciddi etkiler yaratan bu savaş karşısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde komşularımızla ve ortaklarımızla yakın bir iş birliği ve temas trafiğinde bulunduk.



Savaşı sona erdirmek için çalıştık ve kardeş Pakistan'ın girişimine verdiğimiz aktif destekle varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

"YAŞANAN KRİZLERDEN DERSLER ÇIKARILMALI"



Pakistan'da gerçekleşecek görüşmelerde tarafların; uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tavır sergilemeleri ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere girişimlerini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklı selim ile hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyu da İsrail'in sabotaj eylemlerine karşı hazır olması gereklidir.

Ayrıca İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlam bir temele dayandırılarak normalleşmesi dahil olmak üzere bölgede barış ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz. Türkiye olarak bu süreçte aktif rol oynamaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyorum.



Bölgemizdeki önemli yapı taşlarından bir tanesi de şüphesiz komşumuz Suriye'nin istikrarıdır. Suriye halkı 14 yıl boyunca şiddetle mücadele etmiş ve 8 Aralık 2024'te tarihi bir devrime imza atmıştır. Suriyeli kardeşlerimiz, geçen bu süre içerisinde ülkelerinin siyasi ve ekonomik açıdan yeniden inşalarında azimle ilerlemiş istisnai bir başarı elde etmişlerdir.



Suriye'nin bölgemizde yaşanan krizlerden uzak tutulması son derece önemlidir. Son dönemde Suriye ile yürüttüğümüz görüşmelerin arka planında esasen bu amaç yatmaktadır.

ŞEYBANİ: BÖLGEDEKİ BÜTÜN KRİZLER BURADAKİ İSTİKRARI TEHDİT ETMEKTEDİR



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, konuşmasına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür ederek başlayarak şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizde farklı farklı gelişmeleri görüyoruz. Suriye’nin ileri ve gelişimi sırasında ilişkilerimiz kazan kazana bağlı ilişkilerdir. Ankara’da güvenilir ve bağlı bir şekilde bir işbirliği ve ortak bulduk. Böylelikle istikrarı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Enerji, ticaret, alt yapı gibi alanlarda büyük bir işbirliği içindeyiz.

Böylelikle bütün tehditleri de bertaraf etmekteyiz. Bu işbirliğinin bir başka süreci de Suriye’yi ve Türkiye ile ilişkilerin enerji konusudur. Hazar Denizi ve Akdeniz’deki işbirliğimiz de artacaktır. Buradaki projelerde her iki ülke için önem arz etmektedir. Ülkenin müesseselerini yeniden inşa etmekteyiz.

Suriye ile SDG arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kalacağımızı belirtmek isterim. Hem sınırlar hem petrol kuyuları ile ilgili anlaşmaları yerine getiriyoruz. Tek ülke, tek ordu ve egemenliğini koruyan bir ülke inşa edeceğiz. Hem Kürt kardeşlerimizi hem de diğer oluşumların Suriye çatısı altında olmasına önem veriyoruz. Hem güvenlik ev askeri cihazların birlikte olması önem arz ediyor. ABD ve İran arasındaki bu barış çok önemlidir. Bölgedeki istikrarı destekleyecektir.

Suriye 14 yıl boyunca kayıp vermiştir, milyonlarca şehit ve göç verdik. Büyük bir etki altında kaldık ve yeniden ayağa kalkmalıyız. Bu durumların ileride engellemek için çaba göstermeliyiz. Bölgedeki ülkelerin birbirlerinin egemenliğini koruması gerekiyor Lübnan da olsun, başka ülkelerde olsun. Bölgedeki bütün krizler buradaki istikrarı tehdit etmektedir. Bu kriz son dönemde deniz ve havadaki yolculukları ve petrol fiyatlarını, ekonomiyi ve güvenliği olumsuz etkilemiştir. Bu zorluklar bizleri işbirliğine itmektedir. Burada yatırımlarımızı ve işbirliğimiz arttırmamız gerekiyor. Bu tablo önünde kalkınmayı sürdürmek zorundayız.

Suriye 14 yıl boyunca çok kayıp verdi, Suriye’yi çatışmalardan uzak tutmaya çalışıyoruz ve diplomatik kanalları açmalıyız. Bölgedeki istikrara destek vereceğiz. Bütün ülkelerin egemenliklerini koruyarak ve militanlara fırsat vermeyerek gerçekleşir.





