Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in katliamları artık sonuçsuz kalmıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından kritik detaylar:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Trump ve diğer Körfez ülkeleri ile bir araya geldi. Burada iki konu konuşuldu. Gazze Barış Planı’nın karşılaştığı sorunlar, sıkıntılar ve İsrail’in kural tanımamazlığı. İkincisi ise Körfez'de yaşanan gerilim ve neler yapılabileceğiydi. Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti. Cumhurbaşkanımız bu konulardaki vizyonlarını ve çözüm önerilerini sundu. İsrail’in uluslararası yalnızlaşması giderek arttı, bunda takip edilen ustalıklı diplomasinin rolü var. Türkiye olarak ortaklarımızla birlikte yoğun bir çaba içindeyiz ve bunun sonuçlarını görüyoruz. İsrail’in yaptığı zulüm ve katliamlar eskisi kadar sonuçsuz kalmıyor. İsrail hukuki yaptırımlarla da karşı karşıya kaldı. Daha önce hiç alışık olmadığı durumlarla karşılaştı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye’nin ortaya müttefikleri ile beraber koyduğu vicdani merkezli, evrensel değerleri dikkate alan ve prensipli hareket eden ve bunu yaparken de kar-zarar hedefini gözetmeyen bir politikanın sonucu bu durum. Amacımız Gazze’deki dramın bitmesi.

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Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldik. Son olarak İran’ın teklif ettiği bir paket var Hürmüz’ün açılmasıyla ilgili şartları içeren. Bu teklifi İranlı mevkidaşımdan dinledim. Güzel olan şey çabaların devam ediyor olması, negatif olan ise çabaların halen bir sonuç vermemiş olması. İran zor durumda, savaş tehdidi, yaptırımlar, taarruzlar var ve İran’ın da ortaya koyduğu tavırlar var. Bunlar farklı nasıl yönetilebilir, barış nasıl getirilebilir, savaşın bölgeye yayılması nasıl önlenir gibi çok kapsamlı görüş alıverişinde bulunduk. Diğer arkadaşlarımızla da bu konuyu konuştuk.

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Mekke İttifakı'nın kurumsallaşmasında ilişkin değerlendirmeler yaptık. Genel Sekreter yakında göreve başlayacak.