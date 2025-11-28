×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü: AB üyeliği sürecindeki değerlendirmede sorunumuz yok

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Almanya#Wadephul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü: AB üyeliği sürecindeki değerlendirmede sorunumuz yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 11:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda, "Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB’nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir" dedi.

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK ÇIKARIMIZA"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Türkiye, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı" sözlerini açıklamasına ekledi.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidandan Almanyaya ziyaretDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Almanya'ya ziyaretHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Almanya#Wadephul

BAKMADAN GEÇME!