×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Ukrayna' diplomasisi: Türkiye barış için desteğe hazır

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Marco Rubio
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Ukrayna diplomasisi: Türkiye barış için desteğe hazır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 17:35

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğünü bildirdi. Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin barış için desteğe hazır olduğunu ifade etti. Bakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la da görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (19 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Ukrayna diplomasisi: Türkiye barış için desteğe hazır

Haberin Devamı

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesini beklediğimizi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye’nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

Gözden KaçmasınTrump- Zelenski görüşmesinin gidişatını değiştiren küçük detay Bu kez atmosfer bambaşkaydı...Trump- Zelenski görüşmesinin gidişatını değiştiren küçük detay! Bu kez atmosfer bambaşkaydı...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınBekleme sırası Zelenskiye geçti Trumpın çabaları boşa gidebilirBekleme sırası Zelenski'ye geçti! 'Trump'ın çabaları boşa gidebilir'Haberi görüntüle

BAKAN FİDAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Bakan Fidan, Rubio ile görüşmeden önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüşmüştü.

Gözden KaçmasınMısırdan İsraili üzecek KAAN hamlesi: Orta Doğudaki dengeler değişiyorMısır'dan İsrail'i üzecek KAAN hamlesi: Orta Doğu'daki dengeler değişiyorHaberi görüntüle

Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Alaska ve Vaşington’da liderler düzeyinde düzenlenen toplantılar ele alındı.

Gözden KaçmasınSon dakika... Rusya-Ukrayna zirvesi için hazırlıklar başladı Trumptan Putin yorumu: Anlaşma yapmak istemeyebilirSon dakika... Rusya-Ukrayna zirvesi için hazırlıklar başladı! Trump'tan Putin yorumu: 'Anlaşma yapmak istemeyebilir'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Marco Rubio

BAKMADAN GEÇME!