Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Ukrayna' diplomasisi: Türkiye barış için desteğe hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (19 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesini beklediğimizi ve Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler de ele alındı. Suriye’nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

BAKAN FİDAN'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER



Bakan Fidan, Rubio ile görüşmeden önce İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda görüşmüştü.

Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Alaska ve Vaşington’da liderler düzeyinde düzenlenen toplantılar ele alındı.