Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu, Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.



Görüşmede ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.