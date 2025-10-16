×
Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 16:51

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu, Şarm el-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

