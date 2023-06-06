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Dışişleri Bakanı Fidan'dan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

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#Hakan Fidan#Türkiye#Dünya
Dışişleri Bakanı Fidandan ilk paylaşım: Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 15:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Köklü geleceğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hakan Fidan, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önünde acil adım bekleyen kritik konular var.

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İlk adımlarından biri Mısır’a büyükelçi atanması olacak. Mısır ile yürütülen normalleşme sürecinde son olarak seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi arasındaki telefon görüşmesinde büyükelçilerin bir an önce atanması kararlaştırılmıştı.

İsveç’in NATO üyeliği konusunda da 11-12 Temmuz’da Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye’nin kararı bekleniyor.

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Suriye ile de normalleşme görüşmeleri istihbarat düzeyinde başladı, son olarak dışişleri bakanları bir araya geldi. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Fidan’ın gündeminde hem bu sürecin yürütülmesi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın muhtemel görüşmesi olacak.

ABD ile ilişkiler de MİT Müsteşarlığı döneminden bu yana Hakan Fidan’ın sürecin en önemli aktörlerinden olduğu bir başlık. Fidan’ın önünde hem son onay bekleyen F-16 süreci hem de terör örgütü PKK-YPG ile ABD’nin işbirliği ve FETÖ’yle mücadele dosyaları da var.

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