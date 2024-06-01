Dışişleri Bakanı Fidan'dan Çin'e kritik ziyaret!

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Bakan Fidan, 'Dışişleri Bakanı' sıfatıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk kez bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Bakan Fidan’ın mevkidaşı Wang Yi’nin yanısıra Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ÇKP Politbüro Üyesi, Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing’le de görüşmesi ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar şehirlerini de ziyaret etmesi beklenen Bakan Fidan’ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında, Başbakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’den en üst düzeyli ziyaret olacak.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, görüşmelerde ekonomik-ticari ilişkiler önemli yer tutuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 48 milyar Doları geçti. Çin Türkiye’nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı.

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Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve Çin'den Türkiye’ye özellikle yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair işbirliği imkanları da ele alınacak. Ukrayna, Gazze ve Kızıldeniz’deki gelişmelerin küresel tedarik hatlarının güvenliğini ve bazı ulaştırma koridoru projelerini olumsuz etkilediği bir dönemde Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimleri hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji, sivil havacılık, turizm işbirliği de diğer gündem konuları arasında yer alıyor.

Türkiye, görüşmelerde Çin Halk Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapacak. Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik’teki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

GAZZE VE UYGUR TÜRKLERİ ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN

Çin ve Türkiye, Filistin meselesinde benzer görüşlere sahip. Gazze’de biran önce kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün

sağlanması için atılabilecek adımlar, Fidan’ın Pekin’de yapacağı temaslarda önemli bir yer tutacak.

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Türkiye, Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde refah ve huzur içinde yaşamalarının önemini de tüm ikili temaslarda gündeme getirecek. Ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslar, bu konuların tekraren ele alınması bakımından önemli bir fırsat teşkil edecek.