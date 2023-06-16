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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

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#Hakan Fidan#Dışişleri Bakanlığı#Büyükelçi
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 14:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Tanju Bilgiç'e, Paris Büyükelçiliği görevi ise Yunus Demirer'e verildi.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti.

TANJU BİLGİÇ MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

KÜÇÜKYILMAZ CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ

Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bakan Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şöyle; 

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Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine de Nüket Küçükel Ezberci görevlendirildi.

 

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