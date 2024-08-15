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Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Irak#Dışişleri
Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 11:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı kapsamında görüşmüştü.

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Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını bildirmişti.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceği belirtilmişti.

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#Hakan Fidan#Irak#Dışişleri

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