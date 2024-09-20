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Dışişleri Bakanı Fidan SETA'nın misafiri oldu

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Seta
Dışişleri Bakanı Fidan SETAnın misafiri oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 17:34

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA'da Türk dış politikasını ve küresel sorunları tartışmak üzere akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Fidan, üniversitelerle iş birliğine ve teori-pratik dengesini sağlamaya yönelik platformlara duyulan ihtiyacın önemine vurgu yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün SETA'ya misafir olduğunu duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında Fidan, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Türk dış politikasının güncel konularını ve küresel sorunlarını tartıştığını belirtti.

Üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmaya önem verdiğini söyleyen Fidan, teori ile pratiği bir araya getirecek platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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#Dışişleri Bakanı#Hakan Fidan#Seta

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