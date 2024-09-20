Dışişleri Bakanı Fidan SETA'nın misafiri oldu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün SETA'ya misafir olduğunu duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında Fidan, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelerek Türk dış politikasının güncel konularını ve küresel sorunlarını tartıştığını belirtti.

Üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim içinde olmaya önem verdiğini söyleyen Fidan, teori ile pratiği bir araya getirecek platformlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade etti.