Dışişleri Bakanı Fidan Pekin’de: İşbirliği ve destek mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üç günlük Çin ziyareti kapsamında dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent Pekin’de bir araya geldi. Heyetler arası görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında her iki bakan da iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkileri güçlendirme mesajı verirken, Fidan, “Çin’in toprak bütünlüğüne destek” açıklayarak bu ülkeyi “karıştırmaya yönelik” girişimlere karşı olduklarını söyledi.

‘ÇİN’İ KARIŞTIRMAYIN’

Türkiye ve Çin’in uluslararası ilişkilerin pek çok alanında örtüşen görüşlere sahip olduğunu ve uluslararası sistemde daha adil bir anlayışın hâkim olmasını savunduğunu belirten Fidan, “Türkiye ile Çin arasında sürdürülecek iyi ilişkiler, bölgesel ve küresel barışın, refah ve istikrarın sağlanmasına da katkı sağlayacaktır” dedi. Türkiye’nin, Çin’in toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine desteğinin tam olduğunu vurgulayan Fidan, “Çin’e yönelik silahlı terör hareketlerine karşı desteğimiz tamdır. Özellikle Çin’i karıştırmaya yönelik, Çin’in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘BRICS’E GİRMEK İSTİYORUZ’

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de geliştirilmesi için çalışacaklarını vurgulayan Bakan Fidan, ikili ticaret hacminin geçen yıl 48 milyar dolara ulaştığını belirterek, Çin’in Türkiye’nin dünya genelindeki üçüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret etti. Söz konusu miktarların büyük oranda Çin lehine olduğunu belirten Fidan, Türk tarım ürünlerinin ithalatı konusundaki kısıtlamaların kaldırılması gibi pratik tekliflerde bulunduğunu ve ticaret rakamlarını daha dengeli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan bu bağlamda Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’un uyumlu hale getirilmesi gibi girişimlerin önemli olduğuna dikkat çekti. Fidan, enerji alanında Türkiye’nin Çin ile işbirliğini arttırmak istediğini belirtirken, Türkiye’ye daha fazla Çinli turistin gelmesi için de çalışmaların sürdüğünü ve Çin Kültür ve Turizm Bakanı’nın bu hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini aktardı.

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Şİ CİNPİNG’E DAVET

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne sahip Türkiye’nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydeden Fidan, gelecek hafta Rusya’da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtti. Çin kaynakları ise Fidan’ın “Elbette BRICS üyesi olmak istiyoruz. Bu yıl işlerin nasıl gideceğini göreceğiz” ifadesini kullandığını aktardı.

Fidan, ayrıca bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Türkiye’de ağırlamak istediklerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetini tekrar Çinli meslektaşına ilettiğini belirtti. Fidan, ziyaretinin son gününde Müslüman-Türk azınlığın yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar ve Urumçi kentlerini ziyaret edecek.

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RUSYA: BRICS İLGİSİNDEN MEMNUNUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BRICS ile işbirliği açıklamalarına Moskova’dan destek açıklaması geldi. Türkiye’yi organizasyonda görmekten memnun olacaklarını dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye’nin BRICS organizasyonuna ilgisinin artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin BRICS’e üye olmak istemesi gündemimizde olacak” dedi. BRICS üye ülkelerinin 2024 yılında iki önemli buluşması olacak. Bir hafta sonra Rusya’nın Nijni-Novgorod şehrinde gerçekleşecek ilk görüşmede dışişleri bakanları bir araya gelecek. Ekim ayında ise yine Rusya’nın Kazan şehrinde BRICS zirvesi yapılacak. Rusya’da yapılacak her iki buluşmaya Hakan Fidan’ın da katılması bekleniyor.

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İLK SİNYAL 2018’DEYDİ

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2006 yılında kurulan BRICS, ekonomi alanında Batı’ya denge unsuru olarak tasarlanmıştı. Geçtiğimiz yıl genişleyen organizasyona Mısır, İran, BAE, Suudi Arabistan ve Etiyopya da katılmış ve toplam üye sayısı 10 ülkeye yükselmişti. Türkiye’nin olası BRICS üyeliği ilk defa 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, “Türkiye katılırsa organizasyonun adının BRICST olarak değiştirilmesi gerekecek” sözleriyle dile getirilmişti.