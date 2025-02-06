Dışişleri Bakanı Fidan: Orman kanunu kabul edilemez

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“Ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum” diyen Fidan, “Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan inisiyatiflere karşıyız” diye konuştu. Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilip, yerine İsraillilerin getirilmesiyle başladığını hatırlatarak, hem İsrail’in hem Filistinlilerin güvenlik endişesini dikkate alan çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini aktardı. Tek taraflı dayatmalarla atılan bütün adımların ileriye yönelik tekrar çatışma alanlarını açık bıraktığının altını çizen Fidan, “Bizim çatışmaların yaygınlaşmasını önleme konusundaki çabamız, tavrımız da hep de bu nedenden dolayı. Fakat burada şunu görüyoruz, gerçekten giderek, üzülerek dünyanın bir ‘orman kanununa’ doğru ilerlediğini görüyoruz. Kimsenin diğer tarafın neye ihtiyacı olduğunu düşünmeden ‘Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm’ felsefesini pratikte uygulamaya koyduğunu görüyorsunuz. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.

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Fidan yaptığı yazılı açıklamada da, “Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.