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Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 15:03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Mısır’a geldi. Fidan, Mısır’daki temasları çerçevesinde Mısır’da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.

Bakan Fidan, Mısır’daki temasları çerçevesinde Mısır’da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında yapılacak ilk YDSK toplantısının hazırlıklarını ele alacak, YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20’ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecektir. Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak olan iki bakan enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da


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#Hakan Fidan#Mısır#Dışişleri Bakanlığı

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