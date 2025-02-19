Dışişleri Bakanı Fidan, G20 toplantısına katılacak

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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, G20 kapsamında yapılacak MIKTA 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edeceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, 20-21 Şubat'ta yapılacak toplantının "Küresel Jeopolitik Durum" ile "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarında hitaplarda bulunacak.

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda katılacağı oturumlarda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşarak, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkati çekecek.

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Bakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında düzenlenecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak ederek hitapta bulunacak.