Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da gerçekleşen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformuna ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurulan zirvede, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin hedeflendiği vurgulandı.

Zirveye, ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu’nun Dışişleri Bakanları katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya'ya bakışlarının temelinde bölgesel sahiplenme anlayışının bulunduğunu, bölgesel sorunları en iyi o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inandıklarını belirtti.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu’nun 3'üncü Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

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Güney Kafkasya'da kalıcı barışın temini ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacına yönelik istişare zemini olan "3+3 Bölgesel İşbirliği Platformunun" 3'üncü toplantısı için bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya dışişleri bakanları ve heyetlerine "İstanbul'a hoş geldiniz." dedi.

Fidan, 3+3 platformu olarak tanımladıkları bu mekanizmanın oluşturulması fikrinin 2. Karabağ Savaşı'nda ateşkesi sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin imzalanmasını izleyen haftalarda ortaya çıktığını, platformun temel hedefinin Güney Kafkasya'yı yakından ilgilendiren tüm konuların ele alınacağı bir zemine duyulan ihtiyaca cevap vermek olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, "Platformun adının 3+3 olmasına rağmen salonda maalesef bir katılımcımız eksik. Yakın komşumuz ve dostumuz Gürcistan'ın yerinin baki olduğunu ve arzu ettiği zaman bu platforma dahil olabileceğini teyyiden sizlerin önünde bir kez daha ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyada yaşanan çalkantılı süreçler, savaşlar, Orta Doğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalının bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Fidan, "Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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Fidan, Türkiye'nin bu vizyonunun tezahürü olarak toplantının ana sonuçlarına dair bir ortak bildiriyi de görüşmelerin sonunda kabul etmeyi öngördüklerini kaydetti.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi dahil somut işbirliği projelerinin ele alınması öngörülüyor.

Öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapılacak toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabalara değinmesi, bölgesel sahiplenmenin, sorunların çözümü için en geçerli yöntem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

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Fidan'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiğini, bu sürecin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında da bir normalleşme sürecinin başlatıldığını belirteceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra Bakan Fidan'ın, güven inşa edici önlemler olarak ekonomi alanlarının öneminin altını çizmesi ve özellikle bağlantısallık ve ekonomik entegrasyonu ön plana çıkarması öngörülüyor.

Toplantının ardından katılımcı ülkeler tarafından ortak bildiri kabul edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuk bakanları kabul etmesi bekleniyor.

GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

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Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra bölge ülkelerinin sorunları ve olası işbirliği alanlarını görüşebilecekleri bir zemine duyulan ihtiyacı karşılamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle oluşturuldu.

Bölgesel İşbirliği Platformu ülkeleri, Rusya ile ilişkileri nedeniyle ilk iki toplantıya bugüne kadar katılmayı tercih etmeyen Gürcistan'a kapılarını açık tutuyor, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda platformu anarken Gürcistan'ı da gruba dahil ediyor.

Platformun ilk toplantısı, 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde düzenlenmişti. Platformun ikinci toplantısı da 2023'te Tahran'da dışişleri bakanları düzeyinde yapılmıştı.